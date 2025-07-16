На исландском полуострове началось извержение вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщает телерадиокомпания RUV.

Отмечается, что извержение началось в 3:59 часов (6:59 мск). Местные власти привели в состояние готовности силы гражданской обороны. В пределах города Гриндвак риск извержения отсутствует.

До этого издание Los Angeles Times писало, что один из самых активных подводных вулканов мира — Axial Seamount — может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско.

Axial Seamount был открыт лишь в 1980-х и с тех пор извергался трижды — в 1998, 2011 и 2015 годах. Несмотря на активность, вулкан не представляет угрозы для прибрежных районов США: он извергает лаву плавно, без взрывов, как вулканы на Гавайях или в Исландии, и не вызывает цунами.

Ранее журнал Science сообщал о технологии прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.