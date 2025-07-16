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В Финляндии начал действовать запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Финляндия ввела запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Запрет на сделки с недвижимостью для граждан Российской Федерации, Белоруссии и ряда других стран вступил в силу в Финляндии. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в соцсети X.

Он отметил, что это важная реформа, которую финские власти очень долго откладывали. По словам министра, закон направлен на укрепление безопасности государства.

Поправки были разработаны минобороны Финляндии. 11 апреля парламент страны одобрил их.

Теперь, когда закон вступил в силу, лица и организации, подпадающие под полный запрет, больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии. Запрет на жилищные сделки будет распространяться на граждан тех государств, которые, по мнению Европейского союза, представляют угрозу национальной безопасности финского государства. Минобороны страны заявляло, что под этот пункт подходят Россия и Белоруссия.

Кроме того, граждане с двойным гражданством, а также иностранцы с видом на жительство, отныне обязаны получать специальное разрешение на приобретение недвижимости.

Ранее в американском штате захотели запретить покупку земли иностранцам.

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