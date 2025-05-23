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Россиянам и белорусам запретят покупать недвижимость в Финляндии

МО Финляндии: подготовлен проект о запрете жилищных сделок россиянам и белорусам
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Минобороны Финляндии разработало проект постановления о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян. Об этом сообщает пресс-служба финского военного ведомства.

«Заявления на получение разрешений, поданные гражданами России и Беларуси до даты вступления указа в силу, будут рассматриваться в соответствии со стандартной процедурой. После вступления указа в силу лица и организации, подпадающие под полный запрет, больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии», — говорится в проекте закона.

Проект документа в настоящее время направлен экспертам на рассмотрение. Как разъяснили в финском Минобороны, запрет на жилищные сделки будет распространяться на граждан тех государств, которые, по мнению Евросоюза, представляют угрозу национальной безопасности страны. Финское министерство заявило, что под этот пункт подходят Россия и Белоруссия.

Ожидается, что указ вступит в силу в июне одновременно с поправками к Закону о требованиях к получению разрешений на определенные виды приобретения недвижимости.

11 апреля парламент Финляндии 11 апреля одобрил закон, согласно которому иностранцы из стран, «ведущих агрессивную войну и представляющих угрозу национальной безопасности», не смогут приобретать недвижимость в стране. Сообщалось, что граждане с двойным гражданством, а также иностранцы с видом на жительство, будут обязаны получать специальное разрешение на приобретение недвижимости.

Ранее в американском штате захотели запретить покупку земли иностранцам.

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