В американском штате хотят запретить покупку земли иностранцам

Глава американского штата Техас Грег Эбботт сообщил, что в скором времени подпишет законопроект, запрещающий иностранцам, включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории региона. Об этом он написал на своей странице X.

Речь идет о «враждебных иностранных государствах», включая Китай, Россию, Иран и КНДР. Гражданам этих стран хотят запретить покупать землю или владеть землей в Техасе.

Соответствующий документ еще в феврале предложили несколько законодателей Техаса. Законопроект предполагает запрет с 1 сентября текущего года на приобретение недвижимости обычным гражданам и компаниям, связанным с правительствами стран, которые на основании ежегодных оценок директора Национальной разведки США, представляют угрозу для Соединенных Штатов. Нельзя будет купить сельскохозяйственные, коммерческие, промышленные и жилые земли, а также шахты, полезные ископаемые и древесину.

В настоящее время документ ожидает финального чтения в законодательном органе Техасе перед тем, как отправиться на подпись к губернатору.

В апреле сообщалось, что парламент Финляндии одобрил закон, согласно которому иностранцы из стран, «ведущих агрессивную войну и представляющих угрозу национальной безопасности», не смогут приобретать недвижимость в стране.

Ранее в Латвии поддержали закон о запрете россиянам покупать недвижимость.