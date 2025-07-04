В Воронеже школьник, убегавший от собак, попал под машину

В Воронеже на видео попало, как авто сбило ребенка, убегавшего от собак

В Воронеже автомобиль сбил школьника, убегавшего от собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Это произошло на улице Независимости, 78к2. От собак паренек понесся между припаркованных машин на дорогу, не заметив ехавший авто, и попал под колеса», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник, убегая от собак, выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара ребенок отлетает в сторону, после чего быстро встает и уходит с дороги, держась за спину.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Улан-Удэ на видео попала доска, пробившая насквозь автомобиль.