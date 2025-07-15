В Казани на видео попало как 17 собак набросились на женщину, ее не спасли

Жителя Казани будут судить после того, как его животные напали на человека. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел на территории производственной базы на улице Мира. По версии следствия, 77-летний мужчина содержал у себя 17 собак, которые могли самовольно уходить с его участка.
В день инцидента животные сбежали с территории и напали на женщину, которая проходила мимо. На кадрах с места заметно, как несколько крупных питомцев обступают пострадавшую и следуют за ней даже когда она аккуратно отходит назад.
В результате собаки искусали женщину, спасти ее не удалось.
В отношении хозяина возбудили уголовное дело.
«Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.
До этого в Химках домашнюю собаку привязали к чужой машине, чтобы избавиться от нее. Животное приютили местные жители.
Ранее москвичка изрезала ножом чужого питбуля, который обнюхивал ее собаку.