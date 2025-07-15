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В Казани на видео попало как 17 собак набросились на женщину, ее не спасли

В Татарстане 17 собак сбежали с участка и напали на женщину
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Жителя Казани будут судить после того, как его животные напали на человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на территории производственной базы на улице Мира. По версии следствия, 77-летний мужчина содержал у себя 17 собак, которые могли самовольно уходить с его участка.

В день инцидента животные сбежали с территории и напали на женщину, которая проходила мимо. На кадрах с места заметно, как несколько крупных питомцев обступают пострадавшую и следуют за ней даже когда она аккуратно отходит назад.

В результате собаки искусали женщину, спасти ее не удалось.

В отношении хозяина возбудили уголовное дело.

«Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

До этого в Химках домашнюю собаку привязали к чужой машине, чтобы избавиться от нее. Животное приютили местные жители.

Ранее москвичка изрезала ножом чужого питбуля, который обнюхивал ее собаку.

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