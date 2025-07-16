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Россиянам рассказали о пользе капусты кале для здоровья

Агроном Михайлова: капуста кале содержит большое количество кальция
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Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Капуста кале или кейл, которая представляет собой листовую разновидность обычной белокочанной капусты, содержит большое количество витаминов и полезных веществ, в том числе кальций, витамины C, B, K и PP. Об этом kp.ru рассказала агроном Светлана Михайлова.

Она отметила, что эта капуста очень популярна на Западе, однако, нечасто встречается на российских огородах.

«В капусте кале очень много кальция — больше, чем в коровьем молоке, причем усваивается он лучше. Она низкокалорийная — всего 50 ккал на 100 г. Но капусту кале не желательно употреблять в свежем виде людям, у которых есть хронические заболевания желудка», — отметила Михайлова.

По ее словам, ее можно добавлять в свежие витаминные салаты, потушить или добавить в суп. Кроме того, листья капусты подходят для пюре из других овощей, например, для картофельного.

Ученые из Университета Эдит Коуэн, Университета Западной Австралии и Датского онкологического института до этого изучили влияние витамина K1, содержащегося в крестоцветных и зеленых листовых овощах. Они обнаружили, что употребление полутора чашек шпината, капусты или брокколи в день коррелирует с меньшей толщиной стенок сонной артерии.

Ранее были названы продукты, улучшающие здоровье печени.

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