Шпинат и капуста помогают защититься от болезней сердца, выяснили ученые

Регулярное употребление шпината, капусты и брокколи может значительно снизить риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли австралийские и датские ученые. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition (EJN).

Ученые из Университета Эдит Коуэн, Университета Западной Австралии и Датского онкологического института изучили влияние витамина K1, содержащегося в крестоцветных и зеленых листовых овощах. Они обнаружили, что употребление полутора чашек шпината, капусты или брокколи в день коррелирует с меньшей толщиной стенок сонной артерии.

Основная функция сонной артерии — снабжение кровью зрительного аппарата, головного мозга и большей части головы. Утолщение ее эпителия (внутренней выстилки из плоских клеток) выступает маркером начальных стадий атеросклероза. При этой патологии в стенках которых накапливается холестерин и его эфиры, образующие характерные бляшки.

Атеросклероз поражает стенки сосудов, снижая их эластичность и создавая препятствие на пути движения тока крови. Это может провоцировать такие опасные состояния, как инфаркт и инсульт.

Авторы подчеркивают, что даже небольшое увеличение доли витамина K1 в рационе дает заметный положительный эффект, при этом польза распространяется не только на сердечно-сосудистую систему.

«Капусту и шпинат легко включить в повседневный рацион. Витамин K1, содержащийся в них, также важен для здоровья костей», — отметила одна из авторов исследования, Монтана Дюпуи.

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