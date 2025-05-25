Названы продукты, улучшающие здоровье печени

Крестоцветные овощи, орехи, семена и продукты с высоким содержанием клетчатки укрепляют здоровье печени и снижают риск развития жировой болезни органа. Об этом рассказала американский диетолог Келси Мур в интервью изданию Wellness Pulse.

По словам специалиста, такие овощи, как цветная, брюссельская и пекинская капуста, содержат антиоксиданты — изотиоцианаты и индолы, которые участвуют в процессе детоксикации печени. Эти соединения помогают организму расщеплять и выводить вредные вещества, включая алкоголь и лекарственные препараты. Обзор научных данных Университета Барселоны за 2020 год подтвердил положительное влияние этих веществ на печень.

Также в список полезных для органа продуктов входят орехи и семена. Согласно исследованию Университета Дикина, регулярное употребление 15–30 граммов этих продуктов в день связано с более низкой частотой развития неалкогольной жировой болезни печени. Однако диетолог подчеркивает, что для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные клинические исследования.

Неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП — это хроническое состояние, при котором в клетках печени (гепатоцитах) накапливаются жироподобные вещества. При этом ткань печени на участках жировой инфильтрации становится плотной и больше не может выполнять свои задачи.

«Я часто рекомендую включать орехи в рацион — при отсутствии аллергии. Они богаты полезными жирами, которые важны не только для печени, но и для общего здоровья», — отметила Келси Мур.

Эксперт добавила, что положительное влияние на функции печени оказывают продукты с высоким содержанием клетчатки, в частности цельнозерновые. Рандомизированное клиническое исследование иранских ученых показало, что замена хотя бы половины дневного рациона на цельнозерновые продукты способствует снижению уровня печеночных ферментов и улучшению общего состояния органа при неалкогольной жировой болезни печени.

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