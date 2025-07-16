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Профессор предупредила об опасности ускорения метаболизма для здоровья

Профессор Баранова: ускорение метаболизма может навредить здоровью
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Слишком быстрый разгон обмена веществ грозит негативными последствиями для здоровья. Об этом kp.ru рассказал доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

«Усиление метаболизма ни в коем случае не повод радоваться. Часто можно услышать «ой, у меня медленный обмен веществ, и я набираю вес». На самом деле исследования показывают: с набором веса метаболизм ускоряется! Чем объемнее тело из-за жира, тем больше энергии расходует организм на поддержание жизнедеятельности», — пояснила она.

По ее словам, ускорение обмена веществ приведет к росту числа ошибок в организме, в том числе на клеточном уровне. При этом накопленные повреждения могут спровоцировать ускоренное старение, предупредила Баранова. Профессор добавила, что снижение лишнего веса и умеренное сокращение калорий помогут замедлить процесс старения.

Ученые из Немецкого института питания человека до этого выяснили, что поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний.

Ранее российские ученые раскрыли секрет похудения с помощью кваса.

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