Профессор предупредила об опасности ускорения метаболизма для здоровья

Слишком быстрый разгон обмена веществ грозит негативными последствиями для здоровья. Об этом kp.ru рассказал доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

«Усиление метаболизма ни в коем случае не повод радоваться. Часто можно услышать «ой, у меня медленный обмен веществ, и я набираю вес». На самом деле исследования показывают: с набором веса метаболизм ускоряется! Чем объемнее тело из-за жира, тем больше энергии расходует организм на поддержание жизнедеятельности», — пояснила она.

По ее словам, ускорение обмена веществ приведет к росту числа ошибок в организме, в том числе на клеточном уровне. При этом накопленные повреждения могут спровоцировать ускоренное старение, предупредила Баранова. Профессор добавила, что снижение лишнего веса и умеренное сокращение калорий помогут замедлить процесс старения.

Ученые из Немецкого института питания человека до этого выяснили, что поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний.

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