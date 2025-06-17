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Российские ученые раскрыли секрет похудения с помощью кваса

ПНИПУ: натуральный квас без сахара нормализует метаболизм и микрофлору кишечника
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Специалисты Пермского политехнического университета выяснили, что традиционный хлебный квас при правильном употреблении может способствовать снижению веса. Данные представили в День русского кваса, который отмечается 17 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Секрет диетических свойств напитка кроется в его составе. Натуральный квас содержит всего 25-50 килокалорий на 100 миллилитров, что делает его здоровой альтернативой сладким газированным напиткам. Особую ценность представляет живой непастеризованный квас, богатый пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника и способствуют нормализации обмена веществ.

Важную роль играют и органические кислоты — молочная и яблочная, которые стимулируют пищеварение и помогают организму эффективнее расщеплять жиры. Напиток также содержит витамины группы В, необходимые для энергетического обмена.

Однако исследователи предупреждают: магазинный квас часто содержит добавленный сахар, который значительно снижает его диетическую ценность. Для достижения эффекта лучше выбирать домашние или фермерские варианты без подсластителей.

Людям с непереносимостью глютена специалисты рекомендуют обратить внимание на безглютеновые варианты кваса - из риса, кукурузы или гречихи. Эксперименты с добавками в виде имбиря, корицы или ягодных соков могут не только разнообразить вкус, но и усилить полезные свойства напитка.

Ученые напомнили, что квас противопоказан при сахарном диабете, синдроме раздраженного кишечника, а также в период обострения гастрита и язвенной болезни.

Ранее исследователи назвали лучшие напитки для употребления во время жары.

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