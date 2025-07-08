На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поздний ужин может грозить диабетом, подтвердили ученые

eBioMedicine: поздний ужин повышает риск нарушений метаболизма
true
true
true
close
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института питания человека. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

В исследовании приняли участие 92 человека — однояйцевые и разнояйцевые близнецы. На первом этапе ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых. В течение последующих пяти дней участники вели подробные дневники питания, фиксируя точное время каждого приема пищи, а также прошли метаболическое тестирование, включая тест на толерантность к глюкозе.

Ключевым оказался анализ времени приема пищи относительно так называемой «середины сна» — временной «точки» между засыпанием и пробуждением. Оказалось, что чем позже участники ели относительно этой биологической отметки, тем хуже их организм справлялся с переработкой глюкозы.

Даже после учета других факторов — возраста, пола, массы тела, характера питания, физической активности и хронотипа — поздние приемы пищи оставались статистически значимо связаны с нарушениями обмена веществ. Исследователи объясняют это несоответствием между временем еды и внутренними биологическими часами, регулирующими метаболизм.

Авторы подчеркивают: поздний ужин — это не просто вредная привычка, а потенциальный фактор риска. Перенос приема пищи на более раннее время может стать важной мерой профилактики нарушений обмена глюкозы и диабета второго типа.

Ранее врач рассказала, что еда на бегу вызывает у организма стресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами