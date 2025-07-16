В Казани чиновники выступят со стендапом

В субботу, 19 июля, «Черное озеро» в Казани пройдет четвертый сезон проекта «Стендап в парках», в рамках которого на сцене выступят глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, глава дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова и городские предприниматели. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на дирекцию парков и скверов Казани.

Помимо этого, на сцену выйдут резиденты Stand Up Club Kazan и хедлайнер, имя которого пока держится в секрете. Вход на мероприятие свободный.

В сообщении уточнили, что проект «Стендап в парках» реализуют в городе с июля 2022 года. Он позволяет начинающим и опытным комикам выступить перед широкой аудиторией. Организаторы уточнили, что он направлен на «создание доступного и позитивного культурного пространства для жителей и гостей Казани, а также поддержка и развитие местной стендап-сцены».

В начале июля сообщалось, что группа «Тату» выступит в Крыму. Концерт пройдет 19 июля в Ялте. По словам пресс-службы Лены Катиной, выступление отчасти можно воспринимать как воссоединение группы.

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

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