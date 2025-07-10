На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата поединка российского бойца за титул WBA

Боксер Саламов проведет поединок за титул WBA Gold 29 августа в Казани
true
true
true
close
Carlos Osorio/AP

Российский боксер Умар Саламов планирует провести в Казани бой за вакантный титул чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе спортсмена.

Соперником представителя Чеченской Республики может стать Юрий Кашинский из Новосибирска.

Свой последний поединок Саламов провел в феврале, одержав победу над Хербертом Матову из Африки нокаутом во втором раунде.

Всемирная боксерская ассоциация учредила чемпионский титул WBA Gold в дополнение к уже имеющимся у организации титулам WBA Super WBA Regular. Действующим чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе является австралиец Хильберто Рамирес.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что третий поединок между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в России.

«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но ведутся переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — заявил Кремлев.

Ранее Лионель Месси установил уникальное достижение.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами