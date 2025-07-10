Стала известна дата поединка российского бойца за титул WBA

Боксер Саламов проведет поединок за титул WBA Gold 29 августа в Казани

Российский боксер Умар Саламов планирует провести в Казани бой за вакантный титул чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе спортсмена.

Соперником представителя Чеченской Республики может стать Юрий Кашинский из Новосибирска.

Свой последний поединок Саламов провел в феврале, одержав победу над Хербертом Матову из Африки нокаутом во втором раунде.

Всемирная боксерская ассоциация учредила чемпионский титул WBA Gold в дополнение к уже имеющимся у организации титулам WBA Super WBA Regular. Действующим чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе является австралиец Хильберто Рамирес.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что третий поединок между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в России.

«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но ведутся переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — заявил Кремлев.

Ранее Лионель Месси установил уникальное достижение.