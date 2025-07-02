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Группа «Тату» выступит в Крыму

Группа «Тату» даст концерт в Ялте 19 июля
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Группа «Тату» выступит в Крыму. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на представителей Лены Катиной.

Концерт пройдет 19 июля в Ялте. По словам пресс-службы Катиной, выступление отчасти можно воспринимать как воссоединение группы.

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

2 июня Волкова впервые намекнула на воссоединение группы «Тату». Певица поделилась совместным фото с Катиной. Она поделилась кавером «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» «How Soon is Now?».

Певец Сергей Лазарев написал в комментариях, что «давно пора».

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

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