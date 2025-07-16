Врач оценила безопасность подсластителей для здоровья

Не все подсластители одинаково полезны и безопасны для здоровья. Об этом 360.ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так, например, сорбит и ксилит могут спровоцировать диарею, аспартам — оказать негативное влияние на печень и почки, цикломаты — навредить беременным женщинам. К достаточно безвредным подсластителям врач отнесла фруктозу и стевию.

Она пояснила, что фруктоза медленно усваивается и вызывает меньше инсулинового ответа, что делает ее лучше обычного сахара. Стевия также не вызывает серьезных побочных эффектов, однако, важно внимательно изучить ее состав.

«Любые подсластители нельзя применять бесконтрольно, думая, что это всего лишь заменитель сахара. В основном они пришли к нам из диабетической эндокринологии и не являются абсолютно безопасными», — подчеркнула Белоусова.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин до этого говорил, что искусственные подсластители помогают довольно быстро сбросить лишние килограммы за счет сокращения калорий, однако, согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе они, наоборот, способствуют набору веса. Он пояснил, что сахарозаменители могут усиливать чувство голода, способствуя перееданию.

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