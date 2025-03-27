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Названа главная опасность искусственных подсластителей

Врач Вашкин: искусственные подсластители повышают риск диабета
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Christian Ohde/Global Look Press

Искусственные подсластители помогают довольно быстро сбросить лишние килограммы за счет сокращения калорий, однако, согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе они, наоборот, способствуют набору веса. Об этом в интервью РИАМО сообщил психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Он пояснил, что сахарозаменители могут усиливать чувство голода, способствуя перееданию.

«Когда мы употребляем продукты и напитки с сахарозаменителем, то обманываем собственный мозг. Мы только чувствуем сладость, но в реальности организм не получает глюкозу. В результате не получаем того же чувства насыщения, как от сахара, зато включается системная нечувствительность к инсулину, чтобы повысить уровень сахара в крови и добыть глюкозу», — объяснил врач.

Тем самым увеличивается риск развития диабета, добавил он.

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Катхурия до этого говорила, что среди всех сахарозаменителей наиболее вредным считается искусственно синтезированная фруктоза, поскольку она калорийна, умеренно повышает сахар крови, ведет к набору веса, некорректной работе печени, повышению уровня триглицеридов и мочевой кислоты.

Самым безобидным сахарозаменителем, по ее словам, считается натуральная стевия. Ее делают из экстракта листьев вечнозеленого многолетнего растения. Она не вызывает скачков инсулина и не оказывает отрицательного воздействия на печень.

Ранее россиянам рассказали, как употреблять сахарозаменители без вреда здоровью.

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