На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал скрытые причины постоянной тяги к сладкому

Врач Семирядов: искусственные подсластители могут вызывать тягу к сладкому
close
Shutterstock

Искусственные подсластители, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах, могут вызывать постоянную тягу к сладкому и сбивать вкусовые настройки организма. Об этом kp.ru рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

«Искусственные подсластители, которые на вкус намного слаще сахара, могут со временем изменить вкусовые предпочтения людей. Некоторые исследователи считают, что, когда люди привыкают к чрезмерно сладкому вкусу искусственных подсластителей, желание есть более сладкие продукты может усилиться», — пояснил врач.

По данным газеты «Известия», производители массово снижают калорийность газировки, убирая сахар из состава. Причина — в росте акциза на сладкие напитки с 1 января с 7 до 10 руб. за 1 л. Калорийность некоторых кол упала с 45 до 20 ккал на 100 мл за два месяца.

Семирядов отметил, что на желание есть сладкое также влияют стресс, гормональные перепады и нехватка сна. Сахар в этом случае помогает организму получить быструю «энергию». По его словам, иногда такое желание может выступать в виде способа «самолечения» депрессии. При этом человек может не осознавать этого.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев до этого говорил, что сильная тяга к мясным продуктам, соленому или сладкому может возникать на фоне недостатка определенных витаминов и микроэлементов в организме.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли налегать на сладкое для активизации работы мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами