Врач назвал скрытые причины постоянной тяги к сладкому

Искусственные подсластители, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах, могут вызывать постоянную тягу к сладкому и сбивать вкусовые настройки организма. Об этом kp.ru рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

«Искусственные подсластители, которые на вкус намного слаще сахара, могут со временем изменить вкусовые предпочтения людей. Некоторые исследователи считают, что, когда люди привыкают к чрезмерно сладкому вкусу искусственных подсластителей, желание есть более сладкие продукты может усилиться», — пояснил врач.

По данным газеты «Известия», производители массово снижают калорийность газировки, убирая сахар из состава. Причина — в росте акциза на сладкие напитки с 1 января с 7 до 10 руб. за 1 л. Калорийность некоторых кол упала с 45 до 20 ккал на 100 мл за два месяца.

Семирядов отметил, что на желание есть сладкое также влияют стресс, гормональные перепады и нехватка сна. Сахар в этом случае помогает организму получить быструю «энергию». По его словам, иногда такое желание может выступать в виде способа «самолечения» депрессии. При этом человек может не осознавать этого.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев до этого говорил, что сильная тяга к мясным продуктам, соленому или сладкому может возникать на фоне недостатка определенных витаминов и микроэлементов в организме.

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