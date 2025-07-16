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В очереди на Крымском мосту скопилось более 500 автомобилей

В очереди на Крымском мосту скопилось 533 машины
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 533 автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Время ожидания около двух часов», — говорится в публикации.

При этом очереди со стороны Керчи нет.

14 июля водители сняли на видео огромную пробку, которая образовалась на подходе к Крымскому мосту. Один из водителей начал ругать пробку нецензурной бранью из-за ее большого размера.

Telegram-канал оперштаба, курирующего ситуацию на объекте, сообщал, что возле моста застряли 1950 автомобилей.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению инфраструктурного объекта. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном.

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