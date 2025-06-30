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Жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном

Сотни авто застряли в очереди на границе Оренбургской области с Казахстаном

Жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На пункте пропуска «Орск» уже третьи сутки коллапс. Более сотни машин стоят в очереди, это не считая грузовых. Если казахстанскую таможню можно пройти хотя бы за часа 3, то на российской люди стоят сутками. Никто толком не объясняет, в чем причина затора», — рассказал каналу очевидец.

При этом водители обращают внимание на большое количество машин из стран Средней Азии — вероятной причиной называют ужесточение проверок и новые правила въезда в РФ с июля (на всех пунктах начинает действовать эксперимент с регистрацией иностранцев в мобильном приложении ruID), из-за чего многие иностранные водители пытаются попасть в РФ до этого срока, отмечает канал.

До этого стало известно, что 30 июня доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались накануне утром. В 9:00 в очереди стояли 75 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло.

Затруднения в проезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 14:00. 29 июня с обеих сторон моста в 15:00 в общей сложности скопилось более 1 тыс. транспортных средств.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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