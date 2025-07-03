В Госдуме одобрили расширение оснований для лишения гражданства России

В Госдуме одобрил законопроект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. Об этом говорится в решении комитета, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Комитет также предложил Совету Госдумы включить данный законопроект в проект порядка работы нижней палаты парламента на 8 июля для рассмотрения в первом чтении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 июня сообщил, что депутаты внесли в ГД законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства России.

В перечень собираются включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности Российской Федерации; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список намерены добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее на Камчатке главу диаспоры лишили российского гражданства после слов о мигрантах.