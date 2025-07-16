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В России изменятся правила поступления на госслужбу

В РФ с 1 января 2026 года изменятся правила поступления на госслужбу
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В России с 1 января 2026 года изменятся некоторые требования к оформлению анкеты для поступающих на государственную или муниципальную службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы российского правительства.

В частности, речь идет об оформлении личной фотографии, на которой голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка не может превышать 80% размера всего изображения.

Фотография должна быть выполнена в формате JPEG, JPG, PNG или BMP и иметь размер не более 10 мегабайт. Необходимо цветное изображение высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.

Кроме того, храниться данные анкет будут в ZIP-архиве. В печатной анкете разместят QR-коды, которые позволят при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что в России с 1 сентября изменятся правила обработки персональных данных. Он уточнил: в сентябре вступает в силу закон, в рамках которого обработка обезличенных персональных данных может проходить без предварительного согласия человека. По словам парламентария, данная инициатива является важным шагом в формировании продвинутой цифровой среды.

Ранее в России впервые назначили нейросеть на госслужбу.

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