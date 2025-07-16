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Ученый рассказал, как бороться с насекомыми в квартире

Ученый МГУ Марьинский: фумигаторы эффективны для борьбы с комарами в помещении
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Современные фумигаторы являются наиболее простым способом для борьбы с комарами, которые проникли в помещение через окна. Об этом рассказал в интервью РИА Новости сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Есть замечательные фумигаторы, которые прекрасно работают, справляются. В общем, сейчас ассортимент таких средств очень широкий. Главное, пользоваться ими согласно инструкции, и в общем, все будет в порядке», — подчеркнул он.

При этом крупных насекомых Марьинский призвал удалять из квартиры через окно, ловя их в стакан.

«Насекомым в норме, кроме очень небольшого числа видов, таких как тараканы, например, в квартире делать нечего. Или там для них условий нормальных нет, поэтому они, в общем, сами не рады и сами в панике от того, что туда попали», — отметил он.

Чтобы не допустить попадание насекомых в квартиры, ученый посоветовал использовать москитные сетки.

До этого Марьинский рассказал, что в Москве появятся гигантские слизни вида Arion vulgaris, которые могут достигать 15 см в длину.

Ранее обычный комар заразил москвичку паразитами.

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