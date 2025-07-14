Москвичке понадобилась помощь после укуса комара

Обычный комар заразил москвичку паразитами, ей потребовалась операция. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

У женщины на плече появился шарик, она обратилась в поликлинику. Странное воспаление увеличивалась в размерах.

«Врачи сделали рентген и выявили паразитарную кисту с воспалением. Диагноз: дирофиляриоз — паразитарное заболевание передающееся через укусы комаров», — говорится в сообщении.

Пострадавшую успешно прооперировали и отправили лечиться амбулаторно.

Недавно в Саратове врачи университетской клинической больницы №1 СГМУ спасли женщину от 12-сантиметрового червя. 38-летняя пациентка обратилась к ним с жалобами на тянущие боли в левом подреберье. В ходе исследования у нее обнаружили гигантскую кисту в селезенке, которая сигнализировала о том, что женщина больна эхинококкозом.

До этого кардиохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска до этого провели сложную и уникальную операцию 47-летнему мужчине, у которого в сердце обнаружили кисты с паразитами.

Ранее россиян предупредили об опасных паразитах в речной рыбе.