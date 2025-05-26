Ученый рассказал, когда в Москве могут появиться гигантские слизни

Появление в Москве гигантских слизней вида Arion vulgaris, которые могут достигать 15 см в длину, ожидается во второй половине июня в случае теплого и влажного лета. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости.

«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля», — отметил он.

Марьинский уточнил, что во второй половине лета больших слизней уже много, и они «атакуют самые разные растения».

В январе стало известно, что японский дайвер Юсукэ Фуками запечатлел на подводной фотографии редкого морского слизняка Costasiella kuroshimae, напоминающего мультяшного персонажа. Это событие произошло во время его поездки на Бали. Costasiella kuroshimae, известный также как «листовая овца», был впервые обнаружен всего 30 лет назад у побережья японского острова. Этот моллюск без раковины достигает длины всего 5-10 мм и обладает двумя темными глазами и ринофорами, которые напоминают овечьи уши. Слизни питаются водорослями, что позволяет им косвенно осуществлять фотосинтез, делая их одними из немногих животных, способных получать энергию подобно растениям.

Ранее биологи впервые показали загадочного морского слизня, 24 года ускользавшего от ученых.