Стало известно, какая погода в четверг и пятницу будет в Москве

Вильфанд: в четверг и пятницу в Москве прогнозируется солнечная и теплая погода

17 и 18 июля в столице России ожидается солнечная и теплая погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг и пятницу в Москве прогнозируется много солнца и переменная облачность. При этом не исключаются кратковременные дожди.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет стабильной и составит +25...+27°C. Ночью температура будет в диапазоне +15...+16°C, в центре города — +18...+20°C.

15 июля сообщалось, что в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия. За 12 часов в Москве и Московской области может выпасть более 30 мм осадков, что приведет к проблемам на дорогах.

14 июля в Подмосковье начался сильный ураганный ветер, который стал угрозой для местных водителей.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.