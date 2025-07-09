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Суд избрал меру пресечения подростку за стрельбу в школьника в Приморье

В Находке подростка, выстрелившего в глаз ребенку, отправили под домашний арест
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Суд в Находке отправил на два месяца под домашний арест подростка, подозреваемого в стрельбе в сверстника. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, 3 июля между двумя школьниками произошел конфликт. Как установлено, подозреваемый выстрелил в область глаза мальчику 2012 года рождения из пневматического оружия. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики диагностировали тяжелое ранение. Один глаз спасти не удалось — сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Несмотря на позицию прокуратуры, которая настаивала на помещении подозреваемого под стражу, суд ограничился домашним арестом. Надзорное ведомство уже заявило о намерении обжаловать это решение.

До этого стало известно, что причиной конфликта могла стать именно ревность. По данным NakhodkaMedia, один из школьников познакомился с девушкой в интернете и начал вести с ней переписку. Через некоторое время с ним связался молодой человек, представившийся ее парнем, и предложил встретиться возле Дома молодежи. 3 июля, в назначенный день, подросток пришел на встречу один, где его уже ожидали соперник и его друг.

Ранее подросток выстрелил в глаз мужчине у бара в центре Петербурга.

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