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Россиян могут начать штрафовать за поиск информации

ТАСС: россиян могут начать штрафовать за поиск экстремистских материалов
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Россиян могут начать штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроект об этих поправках был одобрен думским комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству и теперь будет направлен на рассмотрение во втором чтении.

Новая статья административного кодекса РФ будет называться «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

До этого осужденных за экстремизм захотели запретить переводить в колонии недалеко от проживания родственников.

Согласно законопроекту, осужденные по статьям о экстремизме, иностранцы и лица без гражданства будут направляться в колонии, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы, без учета местонахождения их родственников.

Ранее Милонов заявил, что порно — это экстремизм.

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