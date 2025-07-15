Россиян могут начать штрафовать за поиск информации

Россиян могут начать штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроект об этих поправках был одобрен думским комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству и теперь будет направлен на рассмотрение во втором чтении.

Новая статья административного кодекса РФ будет называться «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

До этого осужденных за экстремизм захотели запретить переводить в колонии недалеко от проживания родственников.

Согласно законопроекту, осужденные по статьям о экстремизме, иностранцы и лица без гражданства будут направляться в колонии, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы, без учета местонахождения их родственников.

Ранее Милонов заявил, что порно — это экстремизм.