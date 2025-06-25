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Милонов заявил, что порно — это экстремизм

Депутат Милонов заявил, что в России нужно запретить порносайты по примеру Киргизии
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Depositphotos

Порносайты – это проявление экстремизма, поэтому их нужно запретить в России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. До этого доступ к подобному контенту запретили на территории Киргизии.

«Сто процентов необходимо [запретить]. Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — сказал Милонов.

25 июня парламент Киргизии принял законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера». Инициаторы пояснили, что это делается «в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества». За нарушение закона будет предусмотрена ответственность.

Ранее Милонов призвал поместить на принудительное лечение блогера, учившего лапать девушек на улице.

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