Милонов заявил, что порно — это экстремизм

Депутат Милонов заявил, что в России нужно запретить порносайты по примеру Киргизии

Порносайты – это проявление экстремизма, поэтому их нужно запретить в России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. До этого доступ к подобному контенту запретили на территории Киргизии.

«Сто процентов необходимо [запретить]. Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — сказал Милонов.

25 июня парламент Киргизии принял законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера». Инициаторы пояснили, что это делается «в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества». За нарушение закона будет предусмотрена ответственность.

Ранее Милонов призвал поместить на принудительное лечение блогера, учившего лапать девушек на улице.