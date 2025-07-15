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В Подмосковье сосед нашел в подвале пару и их внука, которые отравились парами краски

В Подмосковье пожилая пара и их внук отравились парами краски
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Depositphotos

В Подмосковье троих человек нашли в подвале частного дома, но не смогли спасти. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в деревне Полуэктово, в доме, где находились бабушка, дедушка и их 15-летний внук. Родные заметили, что родственники не отвечали на звонки, и попросили соседа проверить жилье. Всех троих мужчина обнаружил в подвале.

Известно, что каких-либо признаков насилия обнаружено не было. По предварительным данным, они делали ремонт в помещении и могли надышаться парами растворителя и краски.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ», – сообщается в публикации.

До этого в Уфе мужчина попал в больницу, надышавшись парами антифриза. Пациент заметил, что после восьми часов за рулем он почувствовал слабость, стал терять сознание. Выяснилось, причиной стали испарения жидкости для охлаждения двигателя.

Ранее во Владивостоке закрыли ТЦ, где из-за утечки газа пострадали девять человек.

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