В Подмосковье сосед нашел в подвале пару и их внука, которые отравились парами краски

В Подмосковье пожилая пара и их внук отравились парами краски

В Подмосковье троих человек нашли в подвале частного дома, но не смогли спасти. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в деревне Полуэктово, в доме, где находились бабушка, дедушка и их 15-летний внук. Родные заметили, что родственники не отвечали на звонки, и попросили соседа проверить жилье. Всех троих мужчина обнаружил в подвале.

Известно, что каких-либо признаков насилия обнаружено не было. По предварительным данным, они делали ремонт в помещении и могли надышаться парами растворителя и краски.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ», – сообщается в публикации.

До этого в Уфе мужчина попал в больницу, надышавшись парами антифриза. Пациент заметил, что после восьми часов за рулем он почувствовал слабость, стал терять сознание. Выяснилось, причиной стали испарения жидкости для охлаждения двигателя.

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