Жениха отправили под стражу за стрельбу на свадьбе в Петербурге

В Петербурге суд арестовал жениха после стрельбы на свадьбе

В Петербурге суд избрал меру пресечения жениху, который открыл стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину отправили под стражу до 10 сентября текущего года.

В пресс-службе добавили, что у фигуранта есть постоянная прописка в другом регионе России. В Петербурге у него оформлена временная регистрация, но по этому адресу он фактически не проживает.

Уточняется также, что во время инцидента жених сделал не менее четырех выстрелов, рядом в этот момент находилось много людей.

Инцидент произошел 11 июля, на Капитанской улице. Около Дворца бракосочетания, по данным МВД, жених и шафер устроили стрельбу.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчины таким образом решили добавить мероприятию «адреналина». В качестве оружия использовался травматический пистолет, стреляли в воздух.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Турции на свадьбе тортом отравились 60 человек, кроме жениха и невесты.