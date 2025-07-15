Жениха отправили под стражу за стрельбу на свадьбе в Петербурге

В Петербурге суд избрал меру пресечения жениху, который открыл стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Мужчину отправили под стражу до 10 сентября текущего года.
В пресс-службе добавили, что у фигуранта есть постоянная прописка в другом регионе России. В Петербурге у него оформлена временная регистрация, но по этому адресу он фактически не проживает.
Уточняется также, что во время инцидента жених сделал не менее четырех выстрелов, рядом в этот момент находилось много людей.
Инцидент произошел 11 июля, на Капитанской улице. Около Дворца бракосочетания, по данным МВД, жених и шафер устроили стрельбу.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчины таким образом решили добавить мероприятию «адреналина». В качестве оружия использовался травматический пистолет, стреляли в воздух.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее в Турции на свадьбе тортом отравились 60 человек, кроме жениха и невесты.