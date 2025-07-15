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В Турции на свадьбе тортом отравились 60 человек, кроме жениха и невесты

BirGün: около 60 человек отравились после свадьбы в турецкой Урфе
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stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

Около 60 человек отравились праздничным тортом на свадьбе в турецкой Урфе. Об этом сообщает портал BirGün.

По данным портала, инцидент произошел в районе Суруч города Урфа.

«На свадьбе <...> принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жених и невеста не отравились потому, что только попробовали торт.

До этого в Екатеринбурге более 80 студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразились сальмонеллезом после празднования выпускного в банкетном зале «Версаль».

По словам читательницы Ura.ru, сразу после мероприятия у многих поднялась температура до 39 градусов, начались рвота и диарея. Часть из них обратилась за медицинской помощью — анализы подтвердили сальмонеллез.

Ранее после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге завели дело.

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