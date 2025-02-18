В Сургуте вандалы обокрали памятник воинам-интернационалистам после акции памяти

В Сургуте неизвестные украли стелу с памятника воинам-интернационалистам сразу после акции памяти. Об этом со ссылкой на УМВД России по городу сообщает «Вестник».

Предварительно, 15 февраля в сквере «Центральный» у памятника воинам-интернационалистам прошла акция памяти. В ходе мероприятия горожане возложили к мемориалу цветы.

Однако уже на следующий день неизвестные вандалы похитили оттуда возложенные цветы и стелу, которая увековечила подвиг героев СВО. Полицейские сообщили, что им поступило обращение по факту случившегося. Организована проверка.

До этого в Нижневартовске мужчина сломал памятник «Защитникам Донбасса». Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 33-летний местный житель.

Ранее в Новосибирске украли памятник Высоцкому.