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В Подмосковье студентка «спасала» деньги отца и передала аферистам из его сейфа 5 млн

В Химках 19-летняя студентка передала мошенникам 5 млн рублей из сейфа отца
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковных Химках 19-летняя студентка поддалась на уговоры аферистов и передала им накопления отца. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

С девушкой связалась неизвестная, представившаяся сотрудницей учебного учреждения: она объяснила, что от учащейся нужно подтверждение согласия на переход на электронные зачетки и попросила назвать код из СМС. После выполнения операции девушке стали поступать звонки от людей, которые выдавали себя за работников силовых структур. Они убедили ее, что она стала жертвой мошенников, которые заполучили доступ к ее кабинету на Госуслугах. Также аферисты сообщили, что у них есть информация о финансировании армии Украины одним из ее родителей.

Далее мошенники предложили план действий, чтобы защитить родителей от уголовной ответственности, а также сохранить имеющиеся у них сбережения.

«Девушка согласилась на требования, взяла из сейфа отца 5 млн рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на «безопасный счет»», — уточнили в МВД.

Полиция по горячим следам задержала курьера. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Видного. Он пояснил, что нашел работу курьером в интернете. В его задачи входило забирать деньги и передавать их неизвестным, оставляя себе часть суммы.

Ранее стало известно, что мошенники под предлогом поступления крадут аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов.

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