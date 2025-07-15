Момент задержания начальника полиции нижегородского аэропорта попал на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода. Кадры передает РИА Новости.
На обнародованных кадрах можно заметить, как сотрудники ФСБ производят задержание начальника отдела транспортной полиции, а также других сотрудников аэропорта. В ролике представлены бланки миграционных карт с разрешенным выездом с территории страны, деньги и украшения.
До этого сообщалось, что главу полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. Предполагается, что он мог использовать для реализации преступного замысла связи с азербайджанской диаспорой в регионе.
В транспортной полиции Приволжского федерального округа заявили, что Мусаев будет уволен при подтверждении вины, также, как и его пособники.
3 июля омский СК сообщил об аресте замглавы полиции по миграции за взятки от представителей вьетнамского кафе.
Ранее в Екатеринбурге задержали инспектора полиции за организацию нелегальной миграции.