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Главу полиции нижегородского аэропорта задержали за пособничество нелегальной миграции

Главу полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали за ввоз нелегалов
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Главу полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом пишет местное издание Нижний №1.

По данным издания, подполковник полиции Мусаев создал схему нелегального въезда нелегальных мигрантов в Россию за деньги, и привлек к ней еще до 12 полицейских. Предполагается, что он мог использовать для реализации преступного замысла связи с азербайджанской диаспорой в регионе.

В транспортной полиции Приволжского федерального округа заявили, что Мусаев будет уволен при подтверждении вины, также, как и его пособники.

По данным ИА «Нижний сейчас», в отношении Мусаева возбуждено дело по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности». Он был арестован на два месяца.

До этого омский СК сообщил об аресте замглавы полиции по миграции за взятки от представителей вьетнамского кафе.

Ранее в Екатеринбурге задержали инспектора полиции за организацию нелегальной миграции.

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