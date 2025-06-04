В Екатеринбурге задержали организатора незаконной миграции

В Екатеринбурге после рейдов МВД и ФСБ задержали инспектора полиции №14 Иванова А. за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Отмечается, что чиновник заключен под стражу до 25 июля. Иванов обвиняется в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий, а также в фиктивной постановке на учет.

Утром 4 июня сообщалось, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделе полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

В конце мая в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.