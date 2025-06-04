На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге задержали организатора незаконной миграции

В Екатеринбурге задержали инспектора полиции за организацию нелегальной миграции
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Екатеринбурге после рейдов МВД и ФСБ задержали инспектора полиции №14 Иванова А. за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Отмечается, что чиновник заключен под стражу до 25 июля. Иванов обвиняется в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий, а также в фиктивной постановке на учет.

Утром 4 июня сообщалось, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделе полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

В конце мая в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами