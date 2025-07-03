В Омске полицейский попался на взятках алкоголем и продуктами во вьетнамском кафе

Следственный комитет Омской области сообщил об аресте заместителя главы городского управления полиции по миграции за взятку в кафе. О завершении расследования его дела говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, мужчина получил взятку в виде алкоголя и продуктов на общую сумму не менее 43 тыс. рублей за незаконную выдачу разрешения на проживания вьетнамцам-работникам этнического экспресс-кафе. Также сообщается, что в октябре 2023 года полицейский получил от директора юридического лица подарочную карту на сумму 150 тыс. рублей в салон по продаже часов, также за разрешение на въезд для двух работников кафе. Купленные на эти деньги дорогие часы были изъяты при обыске в доме чиновника. Сам он вину отрицает.

В ходе следствия у мужчины арестовали автомобиль, движимое имущество и денежные средства на общую сумму свыше 5,7 млн руб. Дело было направлено в суд.

До этого в Копейске главу миграционного отдела отправили в СИЗО по делу о взятках от иностранцев.

Ранее главу отдела миграции по Сургуту Карамову отправили под домашний арест.