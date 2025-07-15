Женщина с ребенком несколько дней выживала на улице из-за выгнавшего их из дома мужа

В Казахстане женщина с ребенком три дня жили на улице из-за мужа-агрессора

В Казахстане мать с трехлетним ребенком оказалась на улице из-за домашнего насилия. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местных волонтеров.

Инцидент произошел в Усть-Каменогорске. По словам добровольцев, женщина жила с мужем, но в какой-то момент он выгнал ее с дочерью из дома.

«Три дня и три ночи они провели на улице под дождем, без еды и крыши над головой», – сообщается в публикации.

Родительнице помогла местная жительница. Заметив мать и ребенка, она купила им еду и сказала, куда обратиться. Волонтеры приехали на вызов, обеспечили пострадавшую всем необходимым.

Так как женщина боялась оставаться в этом городе, добровольцы купили ей билет и отправили в другой город, где ей помогут с обустройством.

До этого в Приморье мать и отчим стали фигурантами уголовного дела об истязании собственного ребенка. Мальчик подвергался насилию в течение почти шести лет.

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