«Отелло» увез в багажнике мужчину в лес под Петербургом из-за ревности

В Ленобласти мужчина с друзьями затащил своего соперника в багажник и увез в лес

В Ленобласти правоохранители поймали «Отелло», который вместе с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес. Об этом сообщает петербургская полиция в своем Telegram-канале.



«В 23:10 в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от 46-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что преследует автомобиль Toyota Corolla, в котором, предположительно, против воли удерживается его 24-летний сын», — говорится в публикации.

В результате в лесном массиве полиция обнаружила похищенного с телесными повреждениями. Также у него забрали мобильный телефон. По предварительной информации, один из задержанных организовал похищение своего знакомого, к которому приревновал девушку.

До этого сообщалось, что двое из фигурантов по этому делу уже были ранее судимы.

Также стало известно, что водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее в Тюмени на видео попало, как школьник влетел в Infiniti на питбайке.