Мошенники начали красть аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками высшего учебного заведения, обманом похищают у абитуриентов учетные записи на портале «Госуслуги» под предлогом помощи в поступлении на бюджетное отделение. Об этом пишет РИА Новости.

«Аферисты обещают абитуриентам «высокие шансы» на поступление на бюджетное место, а затем просят перейти по фишинговой ссылке, отправленной им, которая ведет на поддельную страницу, имитирующую сайт «Госуслуги», — говорится в материалах МВД.

Согласно информации ведомства, в случае, если абитуриент соглашается выполнить это требование, мошенники похищают его учетную запись на государственном портале. В случае отказа абитуриенту начинают поступать угрозы о том, что его «вообще никуда не примут».

До этого в МВД предупредили об активизации мошенников, использующих мессенджеры для обмана граждан. Злоумышленники представляются школьными или вузовскими психологами и действуют под видом проведения обязательных тестирований. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, мошенники, под предлогом прохождения «обязательного тестирования», отправляют подросткам фишинговые ссылки. После перехода по ссылке мошенники пугают жертв утечкой личных данных и якобы грозящими уголовными последствиями.

Ранее пенсионерка из Петербурга потеряла 6,3 млн рублей, доверившись мошенникам.