МВД сообщило о схеме обмана подростков через мессенджеры

МВД: мошенники выдают себя за психологов и обманывают подростков

Мошенники начали активнее действовать через мессенджеры, выдавая себя за школьных или вузовских психологов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Обычно мошенники под предлогом прохождения «обязательного тестирования» присылают подросткам фишинговые ссылки, а затем пугают утечкой личных данных и якобы грозящими уголовными последствиями.

По словам представителей МВД, злоумышленники часто действуют по схеме: сначала связываются с ребенком от имени психолога, затем — от имени лжеправоохранителей. Последние могут даже звонить по видеосвязи, быть в форме и предъявлять поддельные удостоверения. При этом подростков просят никому не рассказывать о происходящем.

Используя психологическое давление, мошенники заставляют детей снимать деньги со счетов родителей, оформлять кредиты или передавать наличные курьерам. В качестве примера в ведомстве привели случай, когда студентка в течение недели перевела более 1 млн рублей со счета отца и оформила заем по указанию аферистов.

МВД напомнило, что любые подобные «проверки» стоит сразу обсуждать с родителями и обращаться в полицию.

Ранее мошенники стали чаще атаковать российских абитуриентов.