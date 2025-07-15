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41-летнего педофила из Марий Эл застали за надругательством над четырехлетним мальчиком

В Ростовской области 41-летний мужчина приставал к четырехлетнему мальчику
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Жителя Марий Эл подозревают в надругательстве над четырехлетним ребенком в Ростовской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на окраине хутора Маяк. По словам собеседника, проходившая мимо женщина заметила мужчину без одежды, который совершал действия сексуального характера в отношении мальчика. Очевидица вызвала полицию.

«Когда правоохранители приехали, насильник уже скрылся с места происшествия. Ребенка обнаружили полностью раздетым», – сообщается в публикации.

Подозреваемого объявили в розыск. Известно, что ему 41 год, ранее он уже привлекался к ответственности за насильственные действия сексуального характера.

До этого в Москве мужчину задержали за растление школьницы. Мигрант, который работал продавцом обуви, стал приставать к 13-летней девочке, с которой он был знаком. Когда о произошедшем стало известно, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее «ребенок» с бородой приставал к школьнице на набережной в Самаре и после отказа привел к ней семью.

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