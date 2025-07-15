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В Москве продавца-иностранца задержали за растление малолетней

mk.ru: в Москве продавца-иностранца задержали за растление школьницы
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве приезжего задержали за преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 11 июля на улице Верхние Поля. По информации СМИ, 43-летний торговец обувью приставал к 13-летней школьнице, с которой они были знакомы. Он трогал ее через одежду. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. По этой статье извращенцу грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Ульяновске массажист изнасиловал на сеансе школьницу.

Ранее массажист попал в тюрьму за «сюрприз» женщине в конце массажа.

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