В Москве продавца-иностранца задержали за растление малолетней

В Москве приезжего задержали за преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 11 июля на улице Верхние Поля. По информации СМИ, 43-летний торговец обувью приставал к 13-летней школьнице, с которой они были знакомы. Он трогал ее через одежду. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. По этой статье извращенцу грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Ульяновске массажист изнасиловал на сеансе школьницу.

Ранее массажист попал в тюрьму за «сюрприз» женщине в конце массажа.