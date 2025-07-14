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«Ему 12 лет!»: «ребенок» с бородой приставал к школьнице и после отказа привел к ней семью

КП: в Самаре мужчина приставал к школьнице на набережной
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Alex Linch/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре мужчина пытался познакомиться с 15-летней школьницей и привел родственников, когда та отказалась. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на местной набережной. По данным издания, молодому человеку с бородой и усами понравилась девушка, но она его «отшила». После еще одной неудачной попытки мужчина вышел из себя.

«Он принялся хватать девушку, трогать ее и, по словам очевидцев, показывал неприличные жесты», – сообщается в публикации.

Заметив, что школьница снимает, молодой человек удалился, однако вскоре вернулся с семьей. Его мать стала уверять девушку, что ему еще нет 14 лет, он может знакомиться с девочками.

«Это ребенок, ему 12 лет!», – цитирует издание женщину.

Еще одна родственница, заметив съемку, пожелала школьнице, чтобы у нее «отвалились руки». После того, как в ситуацию вмешались прохожие, конфликт был исчерпан.
На данный момент в ситуации разбирается полиция.

Ранее в Тюмени арестовали тренера по дзюдо, домогавшегося 13-летней воспитанницы.

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