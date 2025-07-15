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Власти Самарской области рассказали о работе общественных сетей Wi-Fi

В Самарской области развернули публичные Wi-Fi сети
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Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Провайдеры развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi в Самарской области для минимизации неудобств в связи с ограничениями работы мобильного интернета в регионе. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

«‎По поручению и при личном контроле губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева правительством региона принимаются необходимые меры, минимизирующие вынужденный дискомфорт жителей. В частности, в Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет», — написал он.

Адреса мест, где работает Wi-Fi, опубликованы на сайте минцифры региона, добавил глава самарского правительства.

О введении в области временных ограничений на работу мобильного интернета стало известно 3 июля. Меру ввели после атаки БПЛА по указу губернатора Вячеслава Федорищева.

До этого власти Татарстана объявили о введении режима «Беспилотная опасность». Сообщалось, что в республике могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. В правительстве подчеркнули, что снижение скорости интернета является временной мерой.

Ранее в Минцифры пообещали сократить число массовых отключений интернета в России

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