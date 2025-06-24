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Россиянина приговорили к шести годам колонии за комментарии в интернете

Жителя Иркутской области приговорили к 6 годам колонии за комментарии в соцсетях
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Freepik.com

Суд вынес наказание 45-летнему жителю Иркутской области за призывы к экстремизму в интернете. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Сообщается, что мужчина размещал в комментарии в видеохостинге, а также в новостной группе в социальной сети, комментарии, призывающие к насилию в отношении российских военных. Другие похожие гневные отзывы он адресовал представителям разных национальностей.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свобода, а также запретил заниматься публичной деятельностью 4 года и 6 месяцев.

Недавно сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, обвиняемый в оправдании терроризма. По данным следствия, в одной из соцсетей под публикацией пользователя оставил комментарий, где оправдывал терроризм. На комментарий обратили внимание в ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин разместил в соцсетях фото с нацистской символикой и поплатился в суде.

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