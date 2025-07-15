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Россиянам объяснили, как спастись от удара молнии

Специалист Варакин: во время грозы лучше укрыться в помещении
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Shutterstock/FOTODOM

Во время грозы важно не находиться вблизи высоких деревьев, водоемов и любых металлических конструкций, лучше всего постараться укрыться в помещении, чтобы спастись от удара молнии. Об этом НСН рассказал замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.

Он добавил, что опасность в непогоду также представляют одиноко стоящие здания. При этом в больших городах все здания обычно защищают специальной системой, уточнил эксперт. По его словам, резиновая обувь может спасти человеку жизнь.

«Когда гроза, необходимо уйти в помещение, спуститься в переход, не находиться на открытом пространстве. Что касается дверей и окон, их в деревнях закрывают на случай шаровой молнии. Но это очень редкий случай», — заключил Варакин.

Руководитель ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь до этого говорил, что людям, которые оказались на открытой местности во время гроз с молниями, не стоит стоять у воды. Он напомнил, что вода является проводником электричества. При этом разряд может передаваться и через мокрый песок. В связи с этим спасатель во время непогоды посоветовал уходить под тент на сухой песок и подальше от водоема.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в грозу и дождь.

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