Украинские беженки потребовали от приютившего их Тироля гуманного обращения

Украинские беженки в Тироле потребовали не переселять их в контейнерный поселок

Живущие в тирольском округе Швац украинские беженки выступили против их перевода из Аббатства Фихт на новое место жительства в контейнерном поселке под мостом в Куфштайне. Об этом сообщает газета Krone.

Украинские беженки пожаловались губернатору Антону Мэттлу и прокурору Дорис Винклер-Хофер на плохие условия жилья в новом месте. Женщины потребовали гуманного обращения и соблюдения европейских ценностей, которые представляют Тироль и Австрия. Они раскритиковали планируемое размещение как совершенно неподходящее.

«Крошечные комнаты, нет отдельных ванных комнат, нет возможности уединиться, нет безопасной среды. Эти условия противоречат международным гуманитарным стандартам и основным правам беженцев, женщин и детей», — заявили беженки в жалобе.

Женщины также выразили беспокойство судьбой своих детей, которые снова вынуждены потерять школу, друзей и непривычную среду. Они потребовали остановить запланированное переселение украинских семей из аббатства Фихт, признать контейнерный поселок в Куфштайне непригодным для проживания женщин и детей, а также позволить им остаться в аббатстве, где беженки уже обрели некоторую стабильность.

Женщины подчеркнули, что не просят привилегий.

«Мы просим гуманного обращения и соблюдения европейских ценностей, которые представляют Тироль и Австрия. Мы не хотим быть «заменой» другим беженцам — нам нужна защита, а не контейнеры», — цитирует заявление беженок Krone.

До этого французская газета Le Monde писала, что некоторые украинцы, которые прибыли в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Газета пишет, что украинцы массово перебираются в Европу, опасаясь депортации и других санкций.

Ранее число пессимистично настроенных украинцев выросло с 2022 года.