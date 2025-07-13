Во Франции заявили, что украинцы покидают США из-за разочарования в Трампе

Некоторые украинцы, которые прибыли в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем», — говорится в публикации.

Газета пишет, что украинцы массово перебираются в Европу, опасаясь депортации и других санкций. Как утверждает Le Monde, многие украинцы разочаровались в американском лидере на фоне его непостоянства в поддержке украинского правительства, а также из-за суровых мер в отношении тех, кто приехал после начала украинского конфликта.

До этого директор Международной организации по миграции при ООН Эми Поуп заявила, что усталость от конфликта между Киевом и Москвой, а также снижение уровня поддержки со стороны европейских стран и США создают угрозу для реализации проектов ООН по оказанию помощи беженцам с Украины.

По ее словам, после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который объявил о прекращении спонсирования Вашингтоном множества международных программ помощи мигрантам по всему миру, МОМ и другие агентства ООН уже столкнулись с серьезной нехваткой финансирования.

Ранее число пессимистично настроенных украинцев выросло с 2022 года.